Rosenfeld Vollzeit-Aufgabe bei Wind und Wetter

Rosenfeld. An diesem besonderen Tag zeigte sich das Wetter für Manfred Seeger von seiner besonders schönen Seite: Bei knackig-kalter Winterluft, strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel nahm der 82-Jährige seine Ehrung im Rosenfelder Rathaus entgegen.

Seit 25 Jahren steht Manfred Seeger jeden Morgen um 6.50 Uhr an seiner Wetterstation, notiert den gefallenen Niederschlag und trägt ihn in eine Tabelle ein. Am Ende des Monats entsteht so ein Niederschlagsdiagramm, das er an den DWD schickt. "Ohne Seegers Einsatz hätten wir dieses Datengut, das zur Verbesserung der Wettervorhersage und Klimaüberwachung beiträgt, nicht zur Verfügung", sagte Michael Gutwein vom DWD Stuttgart.

Seit Beginn der Wetteraufzeichnung in Rosenfeld im Jahr 1950 gab es nie einen Wetterbeobachter im Ort, der länger mit dieser Vollzeit-Aufgabe betraut war als Seeger. Dazu gehört nicht nur das tägliche Ablesen von Niederschlagsmengen, sondern auch die Beobachtung des "kontinuierlichen Wetterverlaufs", wie Gutwein betonte. Das heißt, dass zum Beispiel alle Gewitter nach Dauer, Art und Zugrichtung erfasst werden müssen. Besonders wichtig sei selbst heute in Zeiten der zunehmenden digitalen Erfassung die manuelle Messung von Schneehöhen. So entging Seeger kein Zentimeter Neuschnee in den vergangenen 25 Jahren. Außerdem musste er die Gesamthöhe stets neu aktualisieren und die Beschaffenheit der Schneedecke bestimmen.