Rosenfeld Über die Bergpredigt

Los geht es um 17.30 Uhr mit einem "Bring&Share-Buffet mit Fingerfood". Um 18 Uhr erwartet die Gäste ein spannender Abend zu einer der zentralen Texte des Neuen Testaments – der Bergpredigt.

Schon von Anfang an hat die Bergpredigt die Menschen berührt und herausgefordert. Viele lehnen sie als Spinnerei ganz ab, manche versuchen, sie in ein bequemeres Schema einzupassen, und für andere wiederum ist sie, trotz ihrer Herausforderungen, eine der wichtigsten Botschaften des christlichen Glaubens, teilen die Veranstalter mit. Ob die Bergpredigt auch heute noch eine Rolle spielt und welche Tipps sie für ein gelungenes Leben bereit hält, damit beschäftigt sich Referent Dieter Meng.

Mit seinem Vortrag knüpft er an die "Atempause" vom Januar an und möchte auch in der zweiten Veranstaltung zur Bergpredigt die Zuhörer zum Nach- und Weiterdenken einladen. Mit dabei ist die Atempause-Band.