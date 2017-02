Rosenfeld Spannende Reise in interessanten Bildern

Die Beiden hatten über die Jahreswende das fremde Land bereist und ihre Tochter besucht, die dort ein freiwilliges soziales Jahr in einer Schule absolviert. Anhand zahlreicher Bilder erhielten die Besucher interessante Einblicke in die fremde Kultur und die Sehenswürdigkeiten und tauchten während der kurzen, selbst gedrehten Filme in die für Europäer doch recht chaotisch erscheinenden und sehr lauten Straßenverhältnisse ein.

Die beiden Pfarrer reisten mit Zügen und Bussen quer durch das Land. Dadurch lernten sie zahlreiche Menschen kennen und erhielten spannende Einblicke in das Leben und die Religiosität der Inder.

Nach dem Vortrag ließen die Besucher beim Genuss des Chai-Tees den Abend ausklingen und bewunderten die Mitbringsel, darunter auch eine kunstvoll mit Perlen bestickte Decke.