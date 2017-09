Rosenfeld Schultoiletten und Vordach am Vogtshof haben Priorität

Jeder Stadtteil müsse die Chance bekommen, sich stetig weiterzuentwickeln, zumal sich die finanzielle Situation der Gesamtstadt ausgezeichnet darstelle. Als "offene" Maßnahmen, welche abgearbeitet werden sollten, nannte Lehmann die Sanierung der Toilettenanlage in der Grundschule für 160 000 Euro, das Vordach am Vogtshof sowie für 25 000 Euro Hochwasserschutz und Oberflächenwasserbeseitigung im Gebiet "Dornen". Auf der Liste stehen zumindest Planungsraten für den Kreisverkehr Wette und die Sanierung des Kriegerdenkmals. 30 000 Euro sollen für die Sanierung des Raums der verlässlichen Grundschule verwendet werden, geschätzt 40 000 Euro für die Erschließung von Bauland.

Angegangen werden sollen ein weiterer Abschnitt für das Baugebiet "Hinter dem Dorf" und die Kanalumstrukturierung, die energetische Sanierung der Grundschule und den Radweg Richtung Rotenzimmern. Ob noch Maßnahmen der evangelischen Kirchengemeinde dazu kämen, könne nach der Kirchengemeinderatssitzung im November gesagt werden. Anstehen würde laut Lehmann der zweite Bauabschnitt des "proppenvollen" evangelischen Kindergartens sowie die Sanierung des Kirchturms und der Uhr. Hierbei müsste sich die Stadt stark am Abmangel beteiligen. Bei der Sanierung des Kirchenschiffs würden der Stadt keine Kosten entstehen.

Fertiggestellt wurden laut Lehmann Lernwerkstatt, Breitbandversorgung sowie Ortsbeschilderung. Derzeit werde die Ausschreibung für den Endausbau "Hinter dem Dorf" vorbereitet, sodass in einer der nächsten Gemeinderatsitzung mit der Vergabe gerechnet werde. Mit dem Ortschaftsbudget seien 2017 die neue Lautsprecheranlage für den Friedhof sowie weitere Plissees für den Vogtshof in Multifunktionsraum/Ortsvorsteherbüro angeschafft worden, so der Ortsvorsteher.