Rosenfeld Schnelles Internet kommt bald

Ortsvorsteher Günter Rauch, Stadtbaumeister Bernhard Müller und Bürgermeister Thomas Miller verschafften sich am Donnerstagmorgen einen Eindruck vom Fortschritt der Arbeiten. In der Schäfergasse in Bickelsberg war Netzbetreiber pepcom gerade dabei, ein weiteres Multifunktionsgehäuse aufzustellen. "Sieben stehen bereits", erklärte Projektleiterin Rosmarie Diwo. "Jetzt werden jeden Tag zwei bis drei weitere folgen", kündigte sie an.

Vom Glasfaserkabel zum Kupferkabel

"Insgesamt werden es 24 sein, die in Rosenfeld neben den Kabelverzweigern der Telekom installiert und miteinander verbunden werden", erläuterte Diwo. Weitere 14 sind es in Haigerloch. Ist diese Arbeit getan und die Gehäuse mit einem Stromanschluss verbunden, würden die Internet- und Fernsehsignale vom Hauptverteiler in Rosenfeld über Glasfaserkabel an die Multifunktionsgehäuse geschickt und danach weiter an den Kabelverzweiger. Von dort gehe es über die vorhandenen Kupferkabel in die Haushalte.