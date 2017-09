Rosenfeld Rosenfelder Pfadfinder nur zwei Meter weg von Familie Nashorn

Am Fuße des Unesco-Kulturerbes "Groß Simbabwe" schlugen die Rosenfelder ihr Zeltlager mit den Masvingo- Pfadfindern auf. Vom 11. bis 15. Jahrhundert war die heutige Ruinenstadt das politische Machtzentrum des damals herrschenden Monomotapa-Reichs, das seinen Reichtum Rinderzucht, Goldgewinnung und Fernhandel zu verdanken hatte. Groß Simbabwe bedeutet so viel wie "Großes Steinhaus" und zählt heute zu den größten und ältesten Steinbauten in Afrika südlich der Sahara. Die Freunde legten Wert darauf, den Rosenfeldern die Vielfältigkeit ihres Landes zu zeigen. In einem Dorf nahe Groß Simbabwe tauchten die Pfadfinder einen Tag lang in den Alltag ein, indem sie den Acker pflügten, Mais mahlten, die Kühe molken, Mahlzeiten zubereiteten und simbabwische Rituale kennenlernten.