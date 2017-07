Rosenfeld Quartierskonzept nutzt Synergien

Dabei habe die Energieagentur Zollernalb starke Partner: die Energieagentur Karlsruhe, die Erfahrung auf dem Gebiet besitze, das Ingenieurbüro Schuler aus Bietigheim-Bissingen, das die Daten zusammenführen und auswerten werde. Von den Gesamtkosten von 150 000 Euro kommen 97 000 Euro als KfW-Fördermittel vom Bund, ein weiterer Teil sind Eigenleistungen der Stadt.

Einen Vorteil sieht Jochen Schäfenacker, der das Pilotprojekt von Seiten der Energieagentur Zollernalb steuert, in dem bereits bestehenden Nahwärmenetz. In den nächsten Tagen soll ein Schreiben an die Bürger gehen. Auf einer Postkarte sollen verschiedene Angaben zum Gebäude gemacht werden – unter anderem Baujahr, derzeitige Heizung, Art der Wärmedämmung und mehr. "Wir wollen feststellen, wo bereits saniert worden ist", sagt Schäfenacker.­ "Und wir werden ab Ende Juli losziehen und an den Haustüren klingeln, werden Wärmebilder anfertigen, in die Schulen und Betriebe gehen und zeigen, was hier passiert."

Aufgrund der Daten könne dann festgestellt werden, welchen Wärmebedarf es in den einzelnen Straßen gibt, wo Fotovoltaik möglich ist, aber auch wo demnächst Glasfaserkabel oder Leitungen verlegt werden sollen, um bei einem gewünschten Anschluss ans Nahwärmenetz Synergien nutzen zu können. Sprich, die Straße nicht zweimal aufzureißen.

Auch an weitere Synergien ist gedacht: So könnte möglicherweise der Rücklauf des Nahwärmenetzes genutzt werden, um im Winter ein Gewächshaus zu beheizen, oder es könnte Prozesswärme aus Industriebetrieben aufgefangen und weiterverwendet werden. "Es geht längst nicht nur um Naturenergie", sagt Bürgermeister Miller, "das Konzept geht viel weiter."

"Bisher denkt man nur an sein eigenes Haus", sagt Jochen Schäfenacker. Hier gehe es darum, über den Tellerrand hinauszuschauen, Ressourcen gemeinsam zu nutzen. Eine, wie Bürgermeister Miller sagt, "Win-win-Situation für alle", auf keinen Fall "Papiere, die dann in irgendeiner Schublade verschwinden."

Der Gemeinderat habe das Quartierskonzept "nach heißen Diskussionen" beschlossen, sagt Miller. Die Räte hätten gerne etwas Konkretes auf den Weg gebracht. "Aber manchmal muss man auch in Ideen investieren."

Jetzt ist es auf dem Weg, ab Antragstellung bleiben der Stadt Rosenfeld 18 Monate, um es umzusetzen. Ende des Jahres, spätestens aber Anfang 2018, muss es demnach vorliegen.