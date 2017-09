Rosenfeld (lh). Die Baufirma BSN aus Reutlingen erhält den Auftrag, für 110 876 Euro neun Brücken und Durchlässe zu sanieren. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Wie Bauingenieur Walter Germey aus Tübingen ausführte, hat Rosenfeld 28 Brücken und 76 Durchlässe, die in Brückenbüchern erfasst sind. Neun stehen in diesem Jahr auf der Sanierungsliste. Bei den meisten Brücken und Durchlässen müssen nur geringe Schäden behoben werden, etwa an der Beschichtung der Brückenkappen. Wie berichtet, soll eine Betonbrücke zwischen der Fischermühle und der Burg ersetzt werden. Germey schlug vor, auf lange Sicht auch die marode Brücke an der Einfahrt zur Bubenmühle zu erneuern. Bürgermeister Thomas Miller fügte an, dass im Stunzachtal die Stadt Geislingen für 50 Prozent der Kosten für Brückensanierungen aufkomme.