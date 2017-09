Rosenfeld Mitarbeiter sind ans Herz gewachsen

Rosenfeld-Leidringen. "Ich wusste immer, dass ich ins Ausland will", erzählt die 19-Jährige. Gleich nach dem Abitur am Gymnasium Balingen bewarb sich Nora Zizelmann bei verschiedenen Institutionen. Sie wollte nach Ghana, doch bekam dann die Zusage von "Kultur Life" in Kiel für einen "weltwärts"-Freiwilligendienst im Staat Uttarakhand im Norden Indiens. Ihre Eltern unterstützten ihr Vorhaben.

Nach Ankunft am Flughafen Neu-Delhi und sechs Stunden Busfahrt traf Nora Zizelmann in Uttarakhand ein. "Ich kann mich nicht erinnern, jemals so viel geschwitzt zu haben", erinnert sie sich: Sie kam in der Monsun-Zeit dort an und traf gleich beim "Community Dinner" auf alle Bewohner des Campus, der für die nächsten 13 Monate ihr Wohn- und Arbeitsort sein sollte. Ihr Arbeitgeber ist eine christliche Organisation mit Sitz in Kanada, die durch Spenden und Sponsoren finanziell unterstützt wird. Dadurch ist das Schulgeld für indische Verhältnisse relativ niedrig.

Nora Zizelmann wollte vom Anfang an unterrichten. Sie bekam die Fächer Deutsch, "Life Skills" und "General Knowledge", also alles, was für Haushalt und handwerkliche Tätigkeit nötig ist, sowie Kunst. Zweite Haupttätigkeit war die Leitung der Schulbücherei. Ferner war sie für die Betreuung von Jungen zwischen fünf und 14 Jahren in einem Wohnheim zuständig. Die größeren Jungen arbeiten auf einer Farm, übernehmen das Kochen und den Hausputz. Nach dem Unterricht setzte sich Nora Zizelmann mit den Jungen zum Mittagessen zusammen – "das erste Mal Dal, ein Linsengericht, mit Reis mit den Händen essen muss gelernt sein" – und machte mit ihnen Hausaufgaben. "Das war wie eine Familie", so beschreibt sie es, "die Jungen waren wie Brüder". Zumal sie an jedem zweiten Wochenende die Hauseltern der kleineren Jungen ersetzte und auf 14 von ihnen aufpassen musste. "Mit Freizeit war nicht so viel", sagt sie, "aber das habe ich nicht gebraucht."