Rosenfeld Mit Baddy trainieren

Bei Badminton handelt es sich – ähnlich dem Federballspiel – um ein rasantes und abwechslungsreiches Rückschlagspiel über ein Netz. Schnelligkeit, Ausdauer, Beweglichkeit, Kraft, Technik und Taktik sind gefordert. Somit ist Badminton laut TSV für das Training von Kindern und Jugendlichen geeignet. Neueinsteiger beginnen ganz sacht mit Ball- und Schlägergewöhnung, dann werden erste Spielerfahrungen gesammelt und die wichtigsten Grundtechniken erlernt.

Kinder erlernen spielerisch die Techniken des Sports

"Ganz spielerisch werden die Fähigkeiten immer weiter verbessert", sagt die Trainerin, Conny Hölle aus Bickelsberg. Die zweifache junge Mutter hat die C-Lizenz für Badminton und richtet ihr Angebot an Kinder und Jugendliche, die Spaß am Sport und an Bewegung haben. Sie und die bestehende Gruppe freuen sich über neugierige, aufgeweckte Kids und Youngster im Alter zwischen acht und 14 Jahren.