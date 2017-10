Rosenfeld Kapellen untermalen das Kirbefest

Rosenfeld-Heiligenzimmern. Die musikalische Eröffnung gestaltete die kleine Besetzung des Musikvereins, die "Stunzachtaler Musikanten". Die Musiker trafen wieder schnell den Nerv der Gäste und unterhielten diese mit ihrer Musik. Die schwungvolle Gruppe spielte auch einige neue Titel.

Während die Gäste die Köstlichkeiten aus der Musikerküche genossen, gab es auf der Bühne einen Wechsel. Der Musikverein Fischingen aus dem Nachbarkreis Freudenstadt mit dem Vorsitzenden Ralf Schon und Dirigent Rainer Kopf trat auf. Die befreundete Kapelle unterhielt zwei Stunden lang die Gäste. Freunde der Blasmusik zeigten sich sehr angetan.

Kurt Schäfer, Vorsitzender des Musikvereins Heiligenzimmern, führte durch das Programm in der herbstlich dekorierten Festhalle. Am späten Nachmittag kam die Stadtkapelle aus dem benachbarten Binsdorf auf die Bühne. Mit ihrem gut ausgewählten Unterhaltungsprogramm unter Leitung von Musikdirektor Thomas Michelfeit unterhielt die Stadtkapelle die Gäste bis in die frühen Abendstunden. Die einzelnen Solovorträge kamen sehr gut beim Publikum an. Ein Leckerbissen war der Beitrag von Matthias Eber­hart mit seiner Trompete. Sehr aktiv waren auch die Jungmusiker. Während des ganzen Tages wirkten sie beim Glücksrad mit. Manche Besucher durften Gewinne mit nach Hause nehmen.