Rosenfeld. Auf der L390 zwischen Rosenfeld und Heiligenzimmern ist eine 24-jährige Autofahrerin am Freitagabend von der Fahrbahn abgekommen und in eine Böschung gefahren. Dabei hat sie sich leicht verletzt. Die junge Frau war gegen 18.15 Uhr mit ihrem Mercedes auf Höhe der Fischermühle aus Unachtsamkeit neben die Straße geraten. An ihrem Wagen entstand Totalschaden in Höhe von zirka 4000 Euro.