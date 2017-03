Rosenfeld Hund Rudi weicht ihm nicht von der Seite

Dieter Lohrmann war das zweijüngste Kind von fünf Geschwistern. Der Wunsch der Eltern war es, ihrem Sohn eine gute Schulausbildung zu ermöglichen. Nach den Schuljahren in Heiligenzimmern, Rosenfeld und Balingen wurde auch er zum Arbeitsdienst und Wehrdienst eingezogen. Nach Stationen am Rhein, in Frankreich, in Norddeutschland in Stralsund und wieder zurück in Schwäbisch Gmünd ging es für den Heiligenzimmerner in Gefangenschaft. Bereits im Herbst 1945 kam er wieder in die Heimat zurück. Ein älterer Bruder war gefallen, der andere wurde vermisst. Somit waren die älteste Schwester und die zwei jüngeren Brüder in der Klostermühle als Arbeitskräfte dringend nötig. Der ehemalige Traum vom Studium war nicht mehr zu realisieren.

Dieter Lohrmann besuchte die höhere Landbauschule in Nürtingen und übernahm die Landwirtschaft. Gemeinsam mit seinen Brüdern wurden die Mühle, die Säge und die Landwirtschaft betrieben. 1959 heiratete der Jubilar seine Frau Edith, und 1969 siedelte der Jakobshof an seinen heutigen Standort aus.

Trotz der Arbeit in der Landwirtschaft gehörte Dieter Lohrmann dem Heiligenzimmerner Gemeinderat an. Er war Vorsitzender des Viehzuchtvereins Haigerloch und arbeitete zusammen mit seiner Frau Edith im evangelischen Bauernwerk mit.