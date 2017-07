Rosenfeld Hilfe mit Geborgenheit verbunden

Inzwischen wird laut Winkler ein beachtlicher Anteil der Unterstützung auch von peruanischen Firmen und Privatleuten geleistet, sodass das Kinderwerk sich entschlossen habe, auch dort zu helfen, wo die Not noch größer ist als in Südamerika, nämlich in Burundi, Afrika. Alexander Winkler berichtete, wie die Zusammenarbeit mit einheimischen Christen und einer kanadischen Missionsgesellschaft in einem der ärmsten Länder der Erde begonnen hat. In der dort herrschenden Hungersnot sei schon viel wertvolle Unterstützung geleistet worden.

Weitere Informationen: www.kinderwerk-lima.de