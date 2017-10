Rosenfeld Glücklich trotz Blasen an den Füßen

Rosenfeld-Heiligenzimmern. In sechs Tagen sind die beiden Bergfans auf dem Europaweg Nr. 5 von Oberstdorf in das Dorf Tirol bei Meran in Südtirol gewandert. Dabei haben sie rund 9000 Höhenmeter erklommen und 150 Kilometer zurückgelegt. Für Wilfried Bisinger hat die Tour eigentlich schon in Heiligenzimmern begonnen, da er von dort in zwei Tagen mit dem Mountainbike (ohne Motor) bis zum Startpunkt nach Oberstdorf geradelt ist.

Bei der Bergtour hatten die beiden Brüder täglich sechs bis acht Stunden reine Wanderzeit zu bewältigen mit einem zehn Kilogramm schweren Rucksack auf dem Buckel. Doch die Strapazen lohnten sich, da sie immer bei "Kaiserwetter" – blauem, wolkenlosem Himmel – wanderten. "Das war Motivation genug, mich zu quälen. Wenn man vom Tal auf den Berg kommt und die sagenhafte Fernsicht genießen kann, ist das gigantisch", schwärmt Bisinger. Da war es fast schon Nebensache, dass er bei seinen alten Bergschuhen die Sohlen durchlief und nach dem Kauf von neuen Schuhen erst mal richtig schmerzhafte Blasen an den Füßen hatte.

Die Mammuttour war für die Bisingers die Route von Tieflehen über die Braunschweiger Hütte nach Sölden. Dabei mussten sie einen Aufstieg von 1400 Meter bewältigen, und der Abstieg mit 1600 Metern Länge forderte auch seinen Tribut. "Da war ich platt", meinte Bisinger, obwohl er sich gut auf den Marsch vorbereitet hatte mit Mountainbiketouren und anstrengenden Dauerläufen. "Die Strapazen wurden aber mit einem herrlichen Blick auf die Gletscher im Pitztal belohnt. Das war phänomenal", sagt Wilfried Bisinger.