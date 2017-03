Rosenfeld Gerechtigkeit ist das zentrale Thema

Das Motto lautet: "Was ist denn fair?" Es geht um Gerechtigkeit in globalen Zusammenhängen und im Alltag. Die Frage ist auch aktuell angesichts der ungleichen Verteilung von Wohlstand.

Diesmal laden Christinnen von den Philippinen zum Mitfeiern ein. Dort ist die Frage der Gerechtigkeit häufig eine Überlebensfrage.

Auch die Kirchengemeinden auf dem Kleinen Heuberg feiern mit. In Rosenfeld findet der ökumenische Gottesdienst zum Weltgebetstag am Freitag ab 19 Uhr in der Stadtkirche statt. Anschließend ist gemütliches Beisammensein im Gemeindehaus.