Rosenfeld Erlebnistage für alle Interessierten und viel Unterhaltung

Im Sitzungssaal des Rosenfelder Rathauses sind nun die Verantwortlichen beteiligter Organisationen in großer Runde zusammengekommen, um gemeinsam die Rahmenbedingungen abzustecken und erste Inhalte auszutauschen.

Für 2017 sind bereits im Vorfeld der Großteil der letztmaligen und zudem viele neue Teilnehmer für die Gewerbeschau gewonnen worden, so dass den Besuchern wiederum ein abwechslungsreiches Programm mit Information und Unterhaltung geboten werden kann.

"Sollten sich noch weitere in Rosenfeld und Teilorten ansässige Unternehmen oder Vereine kurzfristig für eine Teilnahme entscheiden, sind diese willkommen", so Eberhard Kipp, Inhaber und Geschäftsführer der Marketing-Agentur Team Kipp in Sulz, die sich um die gemeinschaftliche Vermarktung der Veranstaltung kümmert. Fazit der Sitzung: Die Besucher können sich 2017 auf neue Attraktionen freuen. Beispielsweise werden mit der Firma Blickle Räder + Rollen und der Sülzle-Gruppe zwei gewichtige Neumitglieder unter den Teilnehmern begrüßt, die an den Erlebnistagen ihre Türen und Tore für interessierte Besucher öffnen.