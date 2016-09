Rosenfeld Erlebnisreicher Tag am Bodensee

Am Nachmittag ging es mit der Bahn nach Lindau. Im Hafen mit dem bayerischen Löwen war an diesem Spätsommertag einiges los. Die Heiligenzimmerner genossen das quirlige Geschehen in dem gut besuchten Hafen.

Die Heimfahrt mit der Bahn führte durch Oberschwaben. Der Abschluss fand in einer örtlichen Gaststätte statt. Die Heiligenzimmerner Jahrgänger freuten sich zum Ende des Ausflugs, zwei Tage mit den ehemaligen Schulfreunden verbracht zu haben, von denen einige, bedingt durch ihren Wegzug, nur noch selten zu sehen sind.