Rosenfeld Erinnerungen werden erweckt

Rosenfeld (lh). Gespannt haben die Besucher des "Treffpunkts Lesezeichen" in der Stadtbücherei die Lesung von Andrea Schatz verfolgt. Die Isingerin stellte den Lesern der Generation 60 plus ihre Texte und Gedichte vor. Der eine oder andere erkannte vergangene Zeiten auf dem Dorf wieder. Zum Nachdenken regte die Lyrik an – über Alltägliches, über die verschiedenen Typen von Menschen und was der Körper sagen will, wenn es zwickt und schmerzt. Ein Gedicht beschreibt auch den Isinger Kirchturm.