Bürgermeister Thomas Miller hat Mitarbeiter der Stadt Rosenfeld für 25 Jahre im öffentlichen Dienst geehrt. Insa Girgott hat im Isinger Kindergarten begonnen und war als Springerin in anderen Einrichtungen tätig. Seit September arbeitet sie in der Eilers-Kita. Inge Göhring, ebenfalls Erzieherin, hat 1992 als Zweitkraft im Brittheimer Kindergarten angefangen. Dagmar Müller hat ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten in Rosenfeld gemacht und ist jetzt im Bauamt tätig. Kämmerer Martin Bühler hat nach der Verwaltungsausbildung ab 1992 beim Gerling-Konzern, in Deckenpfronn, Leinfelden-Echterdingen, Gärtringen und Neustetten gearbeitet. Foto: Hertle