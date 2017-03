Rosenfeld Ehe kann auch tödlich enden

Diese Frage thematisiert Jochen Bender in seinem Krimi "An der Kante", aus dem er im Treffpunkt Lesezeichen in der Stadtbücherei Passagen vorgetragen hat.

Darin forscht Kommissarin Anna Schenk einem tödlichen Absturz vom Mörikefelsen nach. Die Polizei geht zunächst von einem Unfall aus, doch dann erhält der Bruder des Opfers drei Jahre später eine anonyme SMS mit der Nachricht "Es war Mord". Nun muss die Ermittlerin den Fall aufklären.

Der Stuttgarter Psychologe hat in Landau und Tübingen studiert und am dortigen Kriminologischen Institut gearbeitet. Heute ist er vorwiegend an Schulen tätig.