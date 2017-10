Rosenfeld Donauschwaben unterhalten Gäste

Rosenfeld-Leidringen. Mit Köstlichkeiten aus der Küche, vom Kuchenstand und in der Weinlaube versorgten die Mitglieder der Trachtengruppe ihre Gäste. Ebenfalls gab es viele unterschiedliche Auftritte auf der Bühne zu verfolgen. Die Kirbe begann mit einem Gottesdienst in der Peterskirche mit Pfarrer Sven Wegner-Denk. Die Mitglieder der Trachtengruppe übernahmen die Fürbitten.

Nach dem Gottesdienst schloss sich das Kirbefest in der Halle an, wo der Musikverein aus Bodelshausen für Unterhaltung sorgte. Die Musiker mit ihrem Dirigenten Attila Hepp präsentierten Hits aus der Blasmusik. Während der Mittagszeit servierten die Trachtler mit ihrer Vorsitzenden Monika Eberhart und vielen Helfern Schlachtplatte und weitere schwäbische Köstlichkeiten. Am frühen Nachmittag startete das Programm mit farbenprächtigen Trachtentänzen. Den Anfang machte die kleinste Jugendgruppe des Leidringer Vereins mit drei Tänzen. Danach folgten die mittlere und große Jugendgruppe, welche gemeinsam ihre Tänze aufführten. Der Ehrenvorsitzende Wilhelm Meboldt führte durch das Programm und kündigte die einzelnen Tänze an. Die Jugendlichen gaben ein Gedicht zur Freude ihrer Zuhörer zum Besten.

Lautstarkes Becherspiel