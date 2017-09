Rosenfeld Der Trend weist wieder nach oben

Rosenfeld. Zufrieden zeigt sich Schulleiter Christian Breithaupt: "Wir haben zwei schöne kleine Klassen 5." Darin sind 17 beziehungsweise 18 Schüler. Die Gesamtzahl der Schüler am Progymnasium beläuft sich auf 185. Im Schuljahr 2016/2017 waren es 182, und die beiden Fünferklassen hatten 16 und 17 Schüler. 2015/2016 gab es einen Zug.

Ein Blick zurück in die Statistik zeigt laut Breithaupt, dass vor sieben bis acht Jahren das Progymnasium durchweg zweizügig war. Ein Rückgang der Schülerzahlen führte dazu, dass es zeitweise nur einen Zug gab. Doch seither geht die Zahl der Kinder im Allgemeinen und der Schüler am Progymnasium im Besonderen wieder nach oben.

So massiv wie in Städten wie Tübingen ist der Zustrom zum Rosenfelder Progymnasium nicht. Die meisten Eltern seien "vernünftig", so Breithaupt, und hielten sich an die Empfehlung der Grundschulen. Einige Zeit gedauert haben die Brandschutzmaßnahmen im Progymnasiumsgebäude von 1920: Holzverkleidungen wurden entfernt, eine Fluchttreppe wurde angebaut und ein Aufstellplatz für Feuerwehrfahrzeuge angelegt.