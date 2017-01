Rosenfeld Das Winterwetter bremst die Bagger aus

In Rosenfeld liegen marode Kanalabschnitte beispielsweise in der Bach- und Weingärtenstraße, in der Brechete und besonders in der Leidringer Straße. In Heiligenzimmern sind die Bereiche Weiherweg und Danbachstraße betroffen. Der Engenwasen, wo ebenfalls Kanäle kaputt sind, soll nach dem Beschluss des Rosenfelder Gemeinderats komplett ausgebaut werden und ist nicht in der Sanierungsliste enthalten.

Einige Schadensstellen in Heiligenzimmern werden in offener Bauweise repariert, sprich der Bagger muss anrücken und die Straße aufreißen. Vier Schächte werden saniert. Die übrigen Sanierungen erfolgen per Roboter und durch Einziehen eines Kunststoffschlauchs. Aber dafür ist es momentan zu kalt.