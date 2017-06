Rosenfeld Bogensportler durchlaufen interessanten Freiland-Parcours

"Alle ins Skill!"

Dabei sammelten sie je nach Zielgenauigkeit Ringe, die an jeder Station notiert wurden. Der gegenseitige Wunsch der Sportler lautete: "Alle ins Skill!" Von morgens zehn Uhr bis in den Abend hinein waren die Teilnehmer an den beiden Wettkampftagen unterwegs, wobei zwei unterschiedliche Parcours zur Verfügung standen: Helfer des Vereins haben unter der Regie von Karl-Heinz Jenter die Strecke am Samstagabend umgestaltet.

Nach der Auswertung des Wettkampfes standen am Abend die Ergebnisse fest. Für die besten Schützen gab es eine Urkunde. Anstatt von Preisen geht ein Teil des Erlöses an den Förderverein "FÖHREkids".

Am Samstagabend wurde am Rande des Bogensportplatzes das Sonnwendfeuer entfacht. Viele Gäste verfolgten den Wettbewerb und schlossen sich teilweise einem Rundgang an.