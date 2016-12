Rosenfeld Bläser ergänzen die Gesangsbeiträge

Rosenfeld-Täbingen. Der Posaunenchor unter der Leitung von Horst Völkle eröffnete das gut besuchte Konzert. Völkle erinnerte bei seiner Begrüßung an den Besuch des Landesposaunentags in Ulm und des Bundesposaunentags in Dresden.

Das Stück "Festival Intrada" des jungen Dirigenten Michael Schütz wurde laut Völkle in Dresden mit hohen Lorbeeren belohnt und deshalb auch in Täbingen aufgeführt.

Anschließend lud der Posaunenchor mit "Gottes Sohn ist kommen" die Konzertbesucher zum Mitsingen ein, wobei dieses Adventslied seit 600 Jahren gesungen wird. Die Bläser verschönten das Stück.