Rosenfeld Bickelsbergerin zur Waldkönigin gekrönt

Mit den Erfahrungen aus dem elterlichen Betrieb im Hinterkopf erkannte sie: "Die Arbeit im Wald ist das Richtige für mich."Also begann sie 2013 ein Bachelor-Studium der Forstwirtschaft an der Hochschule in Rottenburg (Kreis Tübingen). Dabei könne sie die praktischen Erfahrungen von Zuhause theoretisch einordnen. Auch in ihrer Bachelorarbeit dreht sich alles um die Holzernte: "Es geht um die Traktionswinde und ein in Baden-Württemberg einmaliges Verfahren zur Bewirtschaftung von steilen Hängen", erklärt Rauch. Nach Abgabe der Arbeit geht es nahtlos weiter im Master-Studium. Der Fahrplan sehe zwar ganz schön hart aus, sie sei aber zuversichtlich, auch diese Hürde zu schaffen.

In den kommenden zwei Jahren warten auf Rauch neben Klausuren und Referaten nun auch hoheitliche Aufgaben. Sie wird bundesweit den baden-württembergischen Wald repräsentieren: "Ich will das Thema auch für Leute veranschaulichen, die nichts mit dem Wald zu tun haben." Allgemein klinge "Wald" ja für viele erst mal nach Langeweile – die Königin der Wälder will das aber ändern. Sie möchte für ein besseres Verständnis des Forstes als Lebensraum werben und dabei ihr Fachwissen rund um Wald und Forstwirtschaft vermitteln.

Im Juni eröffnet sie die Gartenschau in Bad Herrenalb (Kreis Calw) und im Januar 2018 ist Rauch beim Waldbesitzerempfang in Berlin. Zudem warten Fachmessen und andere Veranstaltungen auf die Königin aus Rosenfeld im Zollernalbkreis. Dass sie diesen Titel erreicht hat, hat auch mit ihrem Studium zu tun. Bei der Besetzung des Amtes waren forstliches Fachwissen, Redegewandtheit und selbstsicheres Auftreten Voraussetzung.

Das fundierte Fachwissen, über das Rauch verfügt, und die Fähigkeit, in der Öffentlichkeit fachkundig und authentisch für den Wald, die Forstwirtschaft und das Produkt Holz zu werben, haben die Jury im Dezember in Stuttgart überzeugt. Gerne nahm sie drei Tage später das Angebot der Forstkammer zur Ausübung des Amtes der Waldkönigin Baden-Württemberg an. Ihre Krönung findet auf der Insel Mainau im Bodensee statt.