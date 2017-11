Rosenfeld Am Wochenende den eigenen Sarg gebaut

"Der Totengräber bei uns hieß Karl. Er konnte sehr gut mit Kindern, und wir fanden es spannend, ihm zuzusehen, wie er ein Grab aushob", berichtet sie. "Es ist unglaublich, wie tief das Loch war und wie sehr er sich anstrengen musste", erinnert sie sich.

Solche Gedanken gingen einem im Kopf herum, wenn man einen Sarg baue. Außerdem stelle man sich viele Fragen, wenn man sich bewusst mache, dass das eigene Leben endlich sei. Aber auch die eigene Art zu leben werde in Frage gestellt. "Das Leben ist viel spannender, wenn man das Ende mitbetrachtet", betont Jakob. Wenn er Leuten erzählt, dass er seinen Sarg als Regal in der Wohnung stehen habe, sei die Antwort oft: "Ich könnte nicht jeden Tag an meinem eigenen Sarg vorbeilaufen!"

Doch Jakob findet, dass das die falsche Herangehensweise sei. "Jedes Mal kann ich mich freuen, dass ich noch lebe, und schätze alles, was passiert, viel mehr", erklärt er.

Auch die Särge, die im Kurs entstanden sind, dienen bis zu ihrem Einsatz als Regale. "Ich bin schon gespannt, wie meine Besucher in Zukunft auf den Sarg reagieren und wie viele das für Quatsch halten werden", sagt eine Kursteilnehmerin und lächelt.