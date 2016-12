Rosenfeld Alter Farrenstall gibt einige Rätsel auf

Rosenfeld-Brittheim/Neuhausen ob Eck. Wer sich die Holztreppe hinaufwagt, findet dort eine winzige Armenwohnung und eine Arrestzelle vor. In den historischen Akten zum Farrenstall ist die Nutzung beider Räume aus dem 19. Jahrhundert gut belegt. Bei der Durchsicht der alten Unterlagen haben die Museumsmitarbeiter jetzt eine Entdeckung gemacht: In der kleinen Wohnung haben um 1947 Heimatvertriebene aus den Ostgebieten gewohnt. Ein einziger Satz weist darauf hin – wer die Bewohner waren und was sie erlebt hatten, ist (noch) nicht bekannt.

Jetzt macht sich das Freilichtmuseum auf Spurensuche, um mehr über die Heimatvertriebenen und ihre Geschichte zu erfahren, denn die Geschichte dieser Menschen wird eher selten aufgearbeitet und erzählt.

"Wir möchten ihre Erfahrungen 2017 in einer Sonderausstellung zum Thema machen. Dazu suchen wir Zeitzeugen, die selbst nach 1945 aus dem Osten in unsere Region geflüchtet sind oder hierher vertrieben wurden", so die Museumsleiterin Almut Grüner. Auch Angehörige von Heimatvertriebenen könnten sich an Erzählungen und Überlieferungen in der Familie erinnern, die mit Flucht und Neuanfang zu tun haben. Aus persönlichen Berichten und Erinnerungsstücken der Zeitzeugen soll die Ausstellung "Angekommen. Angenommen? Heimatvertriebene zwischen Hier und Dort" entstehen.