Rosenfeld Alle ausgeschriebenen Lehrstellen sind besetzt

Zum 1. September haben sieben Schulabgänger am Rosenfelder Standort der ­MAFU-Unternehmensgruppe ihre Ausbildung unter der Verantwortung von Ausbildungsmeister Matthias Saier begonnen. Vier Feinwerkmechaniker in der Fachrichtung Maschinenbau (Matteo Bisinger, Arnold Blumenschein, Daniel Haug und Maximilian Nuß), zwei Mechatroniker (Andre Eisold und Christian Seemann) und eine Fachkraft Lagerlogistik (Hannes Nickel) verstärken zukünftig das Team am Standort in Rosenfeld und werden ihren Teil zum nachhaltigen Erfolg des Unternehmens beitragen.