Ein gewiss nicht alltägliches Jubiläum hat Liesedore Schon bei Flexco gefeiert: Seit 25 Jahren ist sie im Rosenfelder Unternehmen beschäftigt. Liesedore Schon wurde am 1. September 1992 als Mitarbeiterin in der Fertigung eingestellt, damals noch bei der Wilhelm Sülzle e.K.. Seither trug sie als Produktionsmitarbeiterin in verschiedenen Abteilungen viel zum Erfolg und der positiven Entwicklung des Unternehmens bei. Geschäftsführer Jörg Schairer dankte ihr für ihre Loyalität, ihren Einsatz und ihr Engagement in den zurückliegenden 25 Jahren und wünschte ihr Gesundheit und viel Erfolg.