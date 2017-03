Ratshausen "Wäschweiber" sorgen reihenweise für Lacher

Nach dem Einmarsch der Narren begrüßte Zunftmeister Gunter Walter die zahlreichen Besucher. Walter, sein Vorgänger Stefan Häring sowie Michael Steiner und Martin Braun nahmen als "Wäschweiber" das Geschehen in Ratshausen auf die Schippe und sorgten für zahlreiche Lacher im Publikum.

Die Zunftgarde führte ihren gelungenen Tanz auf. Tänzerisch betätigten sich auch die "Dancing Queens" unter der Leitung von Geli Fischer und Steffi Kirchbaum. Die Showtanzgruppe der TG Ratshausen "In Motion" befasste sich mit dem Thema "Jäger". Die seit zehn Jahren bestehende Zunft-Showtanzgruppe "Little Shake it" beeindruckte mit ihrem großen artistischen und tänzerischen Können und nahm das begeisternde Publikum mit auf eine Reise in die amerikanische Glitzermetropole Las Vegas. Zudem kam das Puppenspiel "Rock around the Socks" zur Aufführung: Robert Dannecker, Michael Steiner und Dietmar Rauscher zeigten sich als "Die drei schwingenden Tenöre", Uwe Bitzer bot den Sketch "Der Blumenmann". Das Finale des umfangreichen Showprogramms bestritt der Ratshausener Narrenrat.