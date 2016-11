Ratshausen "Umbruch fordert Kirche heraus"

Familiäre Wurzeln im Schlichemtal

Dannecker wurde zwar in Suttgart geboren, doch seine familiären Wurzeln hat er in Ratshausen. Von dort stammt die Familie seine Urgroßvaters, sein Vater hat noch ein Haus in der Schlichemtal-Gemeine, in dem er bei seinen Besuchen wohnt.

Dannecker ist Professor und seit 2007 Ordinarius für Liturgiewissenschaft an der Theologischen Fakultät Trier.