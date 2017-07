Ratshausen Praktikum strukturiert den Alltag

Bürgermeister Heiko Lebherz findet die Arbeit der drei Flüchtlinge in vielerlei Hinsicht wichtig: "Die Flüchtlinge bekommen viel von uns, damit geben sie der Gesellschaft etwas zurück." Zudem gebe die tägliche Arbeit den Flüchtlingen einen strukturierten Alltag. Am Abend spielen sie gerne Fußball beim "Integrationskick" in Schömberg und Dotternhausen. Dass Ratshausen relativ klein ist, stört die jungen Männer nicht. Wichtig sei, dass sie WLAN haben, um mit ihren Familien in der Heimat zu sprechen, Yayah geht zudem gerne spazieren.

Die Gambier sind drei der 16 Flüchtlinge, die derzeit in Ratshausen untergebracht sind. Die anderen Asylbewerber sind tagsüber mit Deutschkursen beschäftigt oder absolvieren Praktika in Unternehmen in der Umgebung.

Lebherz möchte einen der Flüchtlinge gerne dauerhaft beschäftigen, zumal es recht schwierig sei, Mitarbeiter für den Bauhof zu gewinnen. Doch bei ungeklärtem Aufenthaltsstatus sei das nicht so einfach, erklärt Ratshausens Bürgermeister. Zudem sei ungewiss, wie lange die jungen Gambier im Ort bleiben werden. Lebherz klärt mit dem Landratsamt und der Arbeitsagentur ab, ob und wie ein Arbeitsverhältnis mit Flüchtlingen zustande kommen kann, und ob es dafür möglicherweise staatliche Förderung gäbe.

Adem Ramic, der Yayan zu seinem Einsatz abholt, würde sich über einen zusätzlichen Kollegen freuen. Der Bauhofmitarbeiter versteht sich gut mit den ausländischen Praktikanten und nennt sie liebevoll "Brüder".