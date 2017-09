Ratshausen Dorffasnet bereits 1821 in Ortschronik erwähnt

Überall in der Plettenberghalle waren Tafeln aufgestellt mit Bildern der vergangenen Jahrzehnte. Teil der Dekoration waren zwei Fuchswadel. Davon war einer ganz neu und aktuell, der alte dagegen hatte stolze 90 Jahre hinter sich. Die Narrenzunft 77 hat inzwischen 300 Mitglieder, 200 Fuchswädel, einen großen und einen kleinen Plettenberggeist, eine Garde mit zehn Mädchen, 16 Narrenräte und einen Ehrennarrenrat. Die vergangenen 40 Jahre brachten 50 Narrenräte und sechs Zunftmeister mit sich. Die Gründung fand am 15. August 1977 statt – im Jahr des US-Präsidenten Jimmy Carter, des Bundeskanzlers Helmut Schmidt, des Bundespräsidenten Walter Scheel, der Klassiker "Rocky" und "Star-Wars" sowie des deutschen Fußballmeisters Mönchengladbach. Auch der "Deutsche Herbst" der Terroranschläge der RAF wurde nicht vergessen.

Gunter Walter gab zu Anfang seiner Rede einen detaillierten Bericht über die Gründungsgeschichte der Narrenzunft ab. Dabei sei schon sehr früh klar gewesen, dass es sich bei der Narrenfigur nur um den Fuchswadel handeln könne. Die Besonderheit sollte das Maskentuch sein, das eine Ansicht der Gemeinde, der St.-Afra-Kirche und des Plettenbergs zeigt.

Das Programm der Fasnet 1978 sei damals wie heute gewesen: Rathaussturm am Schmotzigen Donnerstag, am Freitag ruhte der Narr, um dann am Fasnetssamstag beim Zunftball richtig Gas geben zu können. Am "Fasnetsmedig" und "Zeischtig" waren Umzüge durch den Ort und Wirtshausfasnet. "Heute zeigt sich das eher schwierig, da es im Ort nur noch ein Wirtshaus gibt", bedauert der Zunftmeister. Ganz besonders erinnerte er sich an die Fasnet 1991, die wegen des Golfkriegs abgesagt worden war, und erzählt: "Trotz der Absage ließen es sich ein paar Narren nicht nehmen, am Fasnetsmedig im Fuchswadel durch die Häuser zu ziehen." Auch des verstorbenen Zunftmeisters Olaf Steiner gedachte man, der "ein Narr war, wie er im Buche steht: immer gut gelaunt mit offenem Ohr für alle Vereinsmitglieder".