Rangendingen SV Rangendingen: Vier Tage lang Sport und Party

Gegen Abend packten dann die aktiven Fußballer ihre Kickschuhe ein, und die Freizeitkicker betraten beim Elfmeter-Turnier den Rasen. Der Andrang war laut Organisator Jürgen Gnant enorm, doch aus Zeitgründen war bei 20 Mannschaften Anmeldeschluss. "Dynamo Tresen", "Schorle-Schwestern", "60 Minuten Wadenkrampf" und "Ersatzbank" – schon allein die Namen der Teams zeigte ihren unbändigen Willen zu einem spaßigen Turnier, bei dem nicht unbedingt der Sieg im Mittelpunkt stand. Einen Sieger gab es dann aber doch: "Wir sind nur zum Trinken da.de" nannten sich die ehemaligen Kicker des SVR. Zweiter wurden die "Ökrems" vor "Dynamo Tresen" und dem Jugendraum.

Die Abende des Sportfestes gehörten den Partygängern. Am Freitag mischte "Glitterrocks" die Sportler mit ihren Hits aus der Zeit der Schlaghosen und Glitzer-Jackets mächtig auf. Alpenländlerische Volks- und Stimmungsmusik gab es dann am Samstag mit den Skilehrern aus dem Stubaital. Ins Festzelt wollte an beiden Abenden niemand so richtig hineinsitzen. Dazu war es im Freien rund um den Biertresen einfach zu schön.

Auch am Sonntag gab es nach der Siegerehrung des HZ-Pokals noch einmal Musik. Da waren es die Amoradas, die zum Abschluss noch einmal für Stimmung sorgten. Und bereits am Morgen hatte der Musikverein zum Frühschoppen und Mittagstisch aufgespielt. Der Nachmittag gehörte dann den Turnern, die auf der Bühne ihr Können zeigten. Sie zeigen ein sehr ansprechendes Programm.