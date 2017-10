Rangendingen Stimmungsgeladen und gesellig

Die "Mikesch" waren gekommen, der Stammtisch Schlupfwinkel und auch mehrere Jahrgänge hatten die paar Kilometer von Rangendingen nach Höfendorf nicht gescheut. Darunter auch die 63er, die natürlich wieder ihr Jahrgangsschild mitgebracht hatten. "Wir haben dieses Jahr zwar schon eine Whiskey-Probe und ein Grillfest zusammen gefeiert. Aber das Bachkuchefescht ist dann gegen Ende des Jahres ein ›Muss‹", stellte die gesellige Truppe fest.

Musikalisch gaben sich die Kapellen an den beiden Festtagen die Taktstöcke geradezu in die Hand. Zum Festauftakt am Samstagnachmittag hatten die Oldies der Gastgeber gespielt und nach dem Musikverein Bietenhausen betrat der Musikverein Melchingen die Bühne – übrigens nicht weniger stimmungsgeladen wie ihre Vorgänger.

Am Sonntag ging es in Punkto Blasmusik gerade so weiter. Nach dem Musikverein Mössingen zum Frühschoppen übernahmen der Musikverein Baisingen und die Musikanten aus Nellingsheim die Bühne.

Auch kulinarisch gab es einiges zu entdecken – was beim Bachkuchefescht allerdings Tradition hat.