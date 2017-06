Rangendingen Starzeltal für Hochwasser gewappnet

Herr Widmaier, welchen Nutzen bringt das Rückhaltebecken Reichenbach für die Kommunen im mittleren Starzeltal und speziell für Rangendingen?

Es ist das Hauptbecken des Schutzkonzepts und hat ein enormes Rückhaltevolumen. Zum Vergleich: das Volumen des normal eingestauten Rückhaltebeckens im Tal in Rangendingen beträgt 30 000 Kubikmeter. Doch der Effekt für Rangendingen ist zugegeben sehr gering. Den größten Nutzen hat Hechingens Teilort Stetten und natürlich auch Hechingen selbst, nachgeordnet dann die darunter liegenden Orte Rangendingen, Hirrlingen mit seiner Kläranlage und auch Starzach-Bieringen.

Gibt es weitere Maßnahmen am oberen Lauf der Starzel?

Der Hechinger Teilort Schlatt wird nun ebenfalls in den Zweckverband aufgenommen. Dort sind weitere Linienschutzmaßnahmen, also Dämme und Schutzmauern geplant.

Warum ist Rangendingen so häufig von Hochwasser betroffen?

Rangendingen ist mit etwas mehr als 400 Metern die am tiefsten liegende Gemeinde im Zollernalbkreis. Aus allen umliegenden Tälern im Einzugsgebiet der Starzel fließt das Wasser zu uns, so beispielsweise vom Talbach und vom Sendelgraben, die bei Starkregen enorme Wassermassen aus dem südwestlichen Gebiet von Rangendingen bringen können.

In Rangendingen wurden mehrere Maßnahmen zum Hochwasserschutz der Ortslage sowie der Sportanlagen und der Mühle im Auchtert getroffen. Sind weitere Schutzmaßnahmen im Ort geplant?

Der Zweckverband führt mit der Errichtung eines rechtsseitigen Schutzwalls oberhalb der Leitzbrücke noch eine kleinere Maßnahme in Rangendingen durch. Einen größeren Schutz erwarte ich allerdings vom Treibholzrechen, der vor der Weißen Brücke vom Regierungspräsidium eingebaut wird. Die Maßnahme ist bereits in Auftrag gegeben und soll spätestens im September ausgeführt werden. Das Treibholz verfängt sich und staut das Wasser der Starzel in den dort natürlich vorhandenen Retentionsflächen. Dieses Mal wird der Rechen nicht aus Holz, wie beim letzten Mal, sondern aus Eisenschwellen errichtet.

Was versprechen Sie sich von der geplanten intelligenten Vernetzung und Steuerung der drei Stauwehre?

Die neue Regeltechnik bringt Vorteile für die Feuerwehr, da sie sich durch die frühzeitigen Meldungen früher und besser auf die Hochwasserereignisse einstellen kann.

Können die Menschen entlang der Starzel nach der Abarbeitung des Hochwasserschutzkonzepts zukünftig gelassener auf die Unwetterwarnungen reagieren?

Das ist eine trügerische Sicherheit. Mit den Maßnahmen sind wir im Starzeltal gewappnet vor einem HQ 100. Durch ein solches hundertjähriges Hochwasser sollten zukünftig keine Schäden mehr entstehen. Einen technischen Schutz vor einem HQ Extrem wie beispielsweise in Braunsbach, wird es nicht geben. Solchen Extremsituationen stehen wir auch weiterhin machtlos gegenüber. Die Fragen stellte Roland Beiter