Rangendingen Sanierung ist dringend notwendig

Außerdem äußerten sie den Wunsch, im Bürgerhaus einen Internetanschluss zur Verfügung zu stellen. Dem pflichteten Rat und Ortsvorsteher Josef Pfister bei. Letzterer gab zu verstehen, dass er das Anliegen an die Verwaltung weitergeben werde. Die Fenster solle sich in einem ersten Schritt ein Fensterbauer anschauen, um einen Kostenrahmen nennen zu können.

Beim Thema Friedhof fand Pfister klare Worte. Die seit Jahren geplante Sanierung sei dringend nötig und müsse nun endlich angegangen werden, so die Forderung. Was den Rat letztlich zu der Überlegung bewog, selbst einen Landschaftsarchitekten mit einer Grobplanung und einer Kostenschätzung zu beauftragen. Die Kosten dafür sollen auf jeden Fall in die Haushaltsplanung 2018 aufgenommen werden, heißt es dazu.

Auch bei der Straßensanierung, vor allem in der Talstraße, möchte der Rat gerne Fortschritte sehen. Der Druck auf die beauftragte Firma müsse erhöht werden. Ein weiterer lang gehegter Wunsch aus Bietenhausen bleibt auch die akustische Sanierung des Feuerwehrmannschaftsraumes, der auch für Veranstaltungen genutzt wird. Dort wird seit Längerem der Einbau von Schallschluckmaßnahmen wie einer Akustikdecke diskutiert.

Ortschaftsrätin Isabell Bilger sprach außerdem die noch immer fehlende Abgrenzung zur Straße des Kinderspielplatzes in den Hanfländern an. Wenigstens bis zum nächsten Frühjahr sehe sie dort gern einen Schutz für die spielenden Kinder angebracht, wenn es schon in diesem Jahr nicht mehr klappe.. Auf jeden Fall aber müsse der Sichtbereich für die Autofahrer vergrößert werden, um so lange einen Schutz für die Kinder zu gewährleisten.

Nachfragen der Kinder über die für den Spielplatz in Aussicht gestellte Tischtennisplatte möchte Josef Pfister an die Verwaltung weitergeben. Bei einem Dorfrundgang im September möchte der Rat die angesprochenen Punkte noch einmal genau unter die Lupe nehmen.