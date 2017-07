Rangendingen Rangendingen verteidigt Titel

Rund 500 Zuschauer erlebten auf der Georg-Haug-Sportanlage ein spannendes Finale, in dem sich beide Teams nichts schenkten. Allerdings stand es nach zwei Mal 25 Minuten 0:0, so dass es in die Verlängerung ging. Dort avancierte der neue Spielertrainer des SVR, Birkan Madran zum Matchwinner: Zunächst schlenzte er einen Freistoß aus 20 Metern über die Mauer zum 1:0 in die Maschen des Hechinger Gehäuses, und wenig später zirkelte er aus ähnlicher Position einen Freistoß um die Mauer herum zum 2:0-Endstand ins Netz.

Hechingens Trainer Stefan Ermantraut war trotz der Finalniederlage nicht unzufrieden: "Wir haben ein gutes Turnier gespielt. Knackpunkt im Finale war bei uns sicherlich die frühe Verletzung unserers Stürmers Georgi Ioakimidis." Rangendingens neuer Übungsleiter Madran durfte nach dem Endspiel strahlen. "Das war natürlich ein gelungener Einstand für mich beim SV Rangendingen. Das Endspiel war ausgeglichen; am Ende haben Kleinigkeiten entschieden."

Gleich mit zwei Neuerungen hatte das Tradtionsturnier in diesem Jahr aufgewartet: Zum einen wurde der Hohenzollern-Pokal nicht wie sonst im August, sondern im Anfang Juli ausgetragen. Zum Anderen wurde diesmal ohne feste Gruppeneinteilung gespielt. Jede der zehn Mannschaftenb bekam im Vorfeld zwei Gegner zugelost; die besten acht Teams qualifizierten sich für die Viertelfinals.