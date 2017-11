Rangendingen Pflichttermin für altgediente Sänger

Rangendingen. Die Auslegetische und Präsentationsständer im Gallushaus waren eng belegt. 70 Tür- und Adventskränze, dazu viele Gestecke hatten die Missionsfrauen in den vergangenen drei Wochen bei ihren täglichen Treffen im Gemeindehaus gebunden. Hinzu kamen fantasievolle und dekorative Holzbastelarbeiten, wie Engelsflügel, Holzschildkröten, größere Holztiere, aber auch bunte Filztaschen und vieles mehr, die den Basar zu einer sehenswerten Ausstellung machten und die Auswahl schwerfallen ließ.

Viele Helfer sorgen für einen runden Ablauf

Der Andrang gleich zu Beginn war enorm, und so musste sich sputen, wer trotz dieser großen Fülle das Passende finden wollte. Kein Wunder also, dass Missionskreis-Leiterin Margret Stehle ihre Helferinnen und Helfer in den höchsten Tönen lobte. Denn nicht allein die acht Frauen, auch deren Männer waren mit ihren Bastel- und Handwerkskünsten das ganze Jahr über gefragt.