Rangendingen Narr begrapscht Gardemädchen

Die junge Dame stand im Zelt, als ihr ein unbekannter Narr plötzlich mit festem Griff von hinten an die Brüste fasste. Sie brachte sich bei ihrer Tanzgruppe in Sicherheit. In dem dabei entstehenden Handgemenge schlug der Mann nach einem weiteren Mitglied der Tanzgarde, die zurückwich und deswegen nur leicht getroffen wurde.

Als der Grapscher mitbekam, dass eine Bekannte der unsittlich berührten Frau ein "Beweisfoto" von ihm machte, griff er sie tätlich an und zerrte sie aus dem Zelt hinter eine Dixi-Toilette.

Nachdem mehrere Helfer hinzugeeilt waren, ergriff der Mann die Flucht. Die Polizei wurde verständigt und fand den Täter noch bevor seine Zunft die Heimreise angetreten hatte. Gegen den 48-jährigen Mann ermittelt das Polizeirevier Hechingen nun wegen sexueller Nötigung und Körperverletzung.