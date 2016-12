Rangendingen Nach 55 Jahren: Ära geht zu Ende

Rangendingen-Bietenhausen. Mit dem Musikverein Bittelbronn verbinde die Musikanten aus Bietenhausen eine langjährige Freund- und Partnerschaft, sagte deren Vorsitzender Holger Eggenweiler. Ausgangs November hatten deshalb die Bietenhausener dort ihr musikalisches Programm präsentiert.

Am Samstag nun waren die Bittelbronner auf Gegenbesuch in Bietenhausen. Die Eröffnung des Konzerts allerdings bestritt schon traditionell die gemeinsame Jugendkapelle Rangendingen-Bietenhausen-Höfendorf. Die Zuhörer staunten angesichts der präsentierten Musikstücke nicht schlecht, als sie hörten, dass die Kapelle nach der Umstrukturierung nach den Sommerferien gerade ein Vierteljahr zusammenspiele. Auch Musikdirektor und Dirigent Arno Hermann zeigte sich von seiner jungen Truppe begeistert. "Es ist beachtlich, was ihr euch in dieser kurzen Zeit erarbeitet habt", lobte er.

Der Musikverein Lyra Bittelbronn begann seinen Konzertteil mit einer musikalischen Wildwasserfahrt. Eine begeisternde Dirigentin Ramona König steuerte ihre Musiker dabei gekonnt durch die Rafting-Tour, genauso wie durch das gesamte musikalische Programm.