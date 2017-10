Rangendingen In Rangendingen wird eifrig gebaut

An der Kreuzung Göhren- und Zollerstraße wird eine Bank aufgestellt. Sie dient als Sitzmöglichkeit für Fußgänger aus der Ortsmitte, die unterwegs in die Geschäfte im Hitzenried sind. Fertig gestellt ist die Alexander-Grupp-Straße im Gewerbegebiet Owiesen. Dort stehen derzeit noch 6000 Quadratmeter an Gewerbeflächen leer, für die es allerdings bereits drei Interessenten gebe, berichtete der Rathauschef. Auch eine konkrete Bauvoranfrage liege bereits vor, so Widmaier. "Wenn diese weg sind, haben wir keine Gewerbeflächen mehr", merkte er an. Um die Fläche effektiv nutzen zu können, müsse vermutlich eine zusätzliche Stichstraße angelegt werden.

Das ehemalige Gasthaus Löwen in der Haigerlocher Straße wird bald abgerissen, um dem Gebäudekomplex eines Investors Platz zu machen. Die jetzige Freifläche vor dem Löwen bleibt vermutlich als Platz erhalten. An der Einmündung des Mühlwegs wird ein Gehweg markiert. Damit hofft die Gemeinde, die dortige Parksituation in den Griff zu bekommen.

Im Anschluss sah sich der Gemeinderat die Investitionsvorhaben in Bietenhausen und Höfendorf an.