Rangendingen In Höfendorf gibt es einen "Lichtblick"

Rangendingen-Höfendorf. Die positive Gesamtsituation der Feuerwehr Rangendingen musste Hermann in seinem Bericht am Freitag nur beim Blick auf die Abteilung Höfendorf mit der angeschlossenen Löschgruppe Bietenhausen korrigieren. Leider sei dort eine notwendige Leitungsstruktur seit "längerer Zeit" nicht mehr gegeben. Wie Hermann signalisierte auch Bürgermeister Johann Widmaier den Wunsch, an einer Zwei-Abteilungswehr festhalten zu wollen. Dass bei den Wahlen dann in Siegfried Grupp ein Stellvertreter für Abteilungskommandant Armin Hipp und in Paul Schirmer ein Schriftführer gefunden wurden, dürfte sie gefreut haben. Erleichtert ist die Feuerwehrführung auch, dass im Sommer bei der Werbeveranstaltung drei neue Mitglieder gefunden wurden. Dies sind Luca Beiter, Felix Fellner und Paul Schirmer. Es gelte nun, dass die verbliebenen sechs Aktiven ihre neuen Kameraden mitnähmen, lautete der Appell des Bürgermeisters. "Nur so geht’s."

Die Zahl der Aktiven ist in der Gesamtwehr zwar um drei Feuerwehrmänner gesunken. Da aber der Ausbildungsstand erhöht wurde, nannte der Kommandant diesen Rückgang keinen "tatsächlichen Verlust". Den Fuhrpark und die Ausrüstung der Wehr bezeichnete Hermann in "gewohnt sehr gutem Zustand". Nach der Anschaffung der neuen Uniformen stehen im kommenden Jahr der Kauf neuer Feuerwehrhelme und der Einsatzjacken auf dem Plan.

Grund zur Freude bereitet auch die Jugendfeuerwehr, die zusammen mit den Löschzwergen auf 45 Kinder und Jugendliche angewachsen ist. "Unsere Jugendlichen können etwas", kommentierte der Kommandant die Berichte von Jugendwart Tobias Hermann und dem Gruppenleiter der Löschzwerge, Christian Vollmer. In Benedikt Schwenk wechselte ein Jugendlicher zu den Aktiven. Auch die Altersabteilung von Obmann Franz Wiest zeigte sich als aktiver Posten innerhalb der Wehr. Besonders hob Hermann hervor, dass die Senioren wo es ginge die Aktiven und die Jugendwehr unterstützten. Die Berichte aus den Abteilungen wurden von den Abteilungskommandanten Frieder Dieringer, Rangendingen, und Armin Hipp, Höfendorf, vorgetragen.