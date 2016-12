Rangendingen Ideale Einstimmung auf die Feiertage

Rangendingen. Eigentlich fehlte nur noch der Schnee zur perfekten Stimmung. "Fröhliche Weihnacht überall" – noch ist es nicht ganz so weit, doch das erste Lied der Bläsergruppe des Musikvereins Rangendingen traf die Stimmung auf dem Dorfplatz genau. Vor allem, als die Kerzen an dem großen Tannenbaum mitten auf dem Platz brannten und Schwedenfeuer entzündet wurden, wurde allen warm ums Herz.

Auch viele Familien waren gekommen, die Kleinsten warm eingepackt in ihren Kinderwagen, einige Senioren wurden sogar im Rollstuhl hergefahren. Für besinnliche Unterhaltung sorgten die Bläser des Musikvereins und zum ersten Mal der Drehorgelspieler Thomas Haug. Auch er hatte Advents-, Weihnachts- und Neujahrslieder eingelegt, darunter auch "In dunkeler Nacht", das traditionelle Rangendinger Weihnachtslied, das hier jeder ohne Textblatt mitsingen konnte.

Seit neun Jahren lädt der Rangendinger Jahrgang 1982 jedes Jahr am vierten Adventsonntag zum Weihnachtstreff ein. Von Beginn an ist der Musikverein mit dabei, und die Musikanten hatten auch wieder einen eigenen Stand aufgestellt, an dem Jungmusiker Glühwein, Kinderpunsch sowie Waffeln und Crêpes verkauften.