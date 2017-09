Rangendingen Höfendorf hätte Platz für Baumbestattungen

Bei der Überplanung der drei Rangendinger Friedhöfe habe sich herausgestellt, dass aus Platzgründen nur auf dem Höfendorfer Gottesacker ein Platz für eine solche Anlage bereitgestellt werden könnte, erklärte Ortsvorsteher Gerd Beiter. Noch gehe es nicht um eine detaillierte Planung, sondern vielmehr lediglich um die Information an den Ortschaftsrat, dass eine solche Einrichtung geplant sei. Infrage käme die östliche Rasenfläche hinter der Leichenhalle. Ansonsten, so Beiter, sei man mit dem Friedhof zufrieden. "Unser Friedhof hat ein Gesicht", stellt er fest. Dagegen würde es der Rat begrüßen, wenn die Räume der Leichenhalle einen neuen Anstrich bekämen.

286 000 Euro lautet die Kostenschätzung für die Gestaltung des Platzes hinter der Kirche. In die endgültigen Planungen wurden die Anregungen aus Höfendorf eingearbeitet, wie Beiter ausführte. Dazu gehören die Schaffung zweier Behinderten-Parkplätze sowie die Vergrößerung des neu geschaffenen Bauplatzes. Gleichzeitig stellte der Rat fest, dass die Durchfahrt zu den beiden hinter dem Franz-von-Sales-Haus stehenden Gebäuden auch bei möglichen Veranstaltungen auf dem Platz freigehalten werden müssen.

Wie von Gemeindebäckerin Anja Eger vorgestellt, müssen an den beiden Backöfen in der Backküche kleinere Reparaturen vorgenommen werden. Am daran angebauten Schlachthäusle wünscht sich der Musikverein den Einbau eines Tores anstelle des bisherigen Fensters. Damit könnte der Betrieb beim "Bachkuchefescht" des Vereins wesentlich erleichtert werden. Die Musiker würden die Arbeiten in Eigenregie übernehmen, die Gemeinde hätte einzig die Materialkosten zu tragen. Die Ortschafträte unterstützten den Antrag.