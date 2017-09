Rangendingen Firmen brauchen das schnelle Internet

Rangendingen. Neben Bürgermeister Johann Widmaier waren Vertreter der Gemeinde und IHK sowie der Handwerkskammer Reutlingen und der Kreishandwerkerschaft Zollernalbkreis mit dabei. Leopold Werdich, Geschäftsführer von Tubex, griff die Themen schnelles Internet, zuverlässige Stromversorgung, fehlender Gehweg mit Beleuchtung und Kinderbetreuung auf. Matthias Miklautz, Regionalmanager der IHK für den Zollernalbkreis, erläuterte, wie die IHK in den letzten Jahren ihre Angebote im Kreis ausgebaut hat.

In der Diskussionsrunde mit Bürgermeister Widmaier zeigte sich, dass sehr viele der Rangendinger Firmen auf eine schnelle Internetverbindung angewiesen sind. In drei Jahren, so kündigte der Bürgermeister an, wird Rangendingen flächendeckend mit Glasfaserkabel versorgt sein. Lediglich der Anbieter für die Versorgung ist derzeit noch offen.

Sorgen bereitet den Unternehmen auch die zuverlässige Stromversorgung. Über Spannungsschwankungen klagen derzeit einige energieintensive Firmen der Gemeinde.