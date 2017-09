Rangendingen "Familiengold" in erreichbarer Nähe

Rangendingen. Mathias Rapp hat sein Sportabzeichen für dieses Jahr schon sicher in der Tasche. "Gold", antwortet der ehemalige Leichtathlet auf die Frage, wie es denn gelaufen sei. Er starte in der Kategorie Ü50, und da bekomme die Teilnahme einen ganz neuen Ansporn, erzählt er. "Ich möchte mir auch ein bisschen beweisen, dass es noch geht."

Dass er an diesem Mittwoch am Weitsprunggraben steht, hat auch einen anderen Grund. Seine ganze Familie ist dieses Jahr beim Sportabzeichen dabei. Sein Sohn Steffen ist das erste Mal gekommen und hört sich jetzt gerne die Tipps des Vaters an. Dass immer wieder ganze Gruppen oder auch Familien sich gegenseitig für eine Teilnahme am Sportabzeichen begeistern, können die vier Übungsleiter des Sportvereins Hans Schaffroth, Leopold Schwenk, Anton Heck und Jakob Schenk nur bestätigen.

Leopold Schwenk rührt die Werbetrommel für das Sportabzeichen