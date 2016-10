Rangendingen Einbau von Fenstern ist jetzt erlaubt

An sechs Schuppen sind die Zufahrten oder Stell- und Lagerflächen mit Pflastersteinen belegt, was bisher nicht erlaubt war, was jedoch in der Praxis oft sinnvoll sein kann. Die Änderung sieht vor, dass auf diesen Flächen alternativ der Einbau von wasserdurchlässigem Pflaster möglich ist, dies aber möglichst sparsam einzusetzen sei. Auch der Einbau von Fenstern oder Oberlichtern, wie an sechs von 13 Schuppen bereits zu sehen, werden nun ausdrücklich erlaubt sein – eine Neuerung, die vom Bürgermeister aus energetischen Gründen sogar begrüßt wurde. So könne wegen des einfallenden Tageslichts durchaus auch Strom gespart werden. Auch Aufschüttungen und Abgrabungen werden nachgenehmigt, da ohne diese eine Hangbebauung wie am Vogelherd kaum möglich sei, stellte er fest. Das wird auch dadurch bestätigt, dass an elf Schuppen derartige Geländeanpassungen bereits vorgenommen wurden. Schließlich ist zukünftig auch nicht nur die Lagerung von landwirtschaftlichen, sondern auch von forstwirtschaftlichen Geräten erlaubt.

Dennoch bleibe mit den Änderungen der Charakter eines "klassischen Schuppengebietes" erhalten, stellte Widmaier fest. Und weil das wohl auch die Räte so sahen, machten sie den Vorschlag, in der nächsten Sitzung auch gleich den ersten Teil des Bebauungsplanes im Vogelherd an die neuen Regelungen anzupassen. Dieser stammt noch aus dem den 1980er-Jahren und sei noch weniger eng geregelt, sagte Widmaier.